Дональд і Меланія Трамп анонсували вихід книг

Книга колишньої першої леді стане її першими мемуарами, а книга експрезидента буде третьою.

Експрезидент США Дональд Трамп та його дружина Меланія оголосили про вихід їхніх книг, які видаватимуться окремо одна від одної у різних видавництвах.

Про це пише Politico.

Меланія Трамп готується видати цієї осені свою першу книгу мемуарів, які розкажуть "потужну та надихаючу історію жінки, яка проклала власний шлях, подолала труднощі та визначила особисту досконалість".

Книга доступна для попереднього замовлення на її вебсайті, проте ще немає офіційної дати виходу.

Мемуари, які видає Skyhorse Publishing, продаються за ціною 40 доларів. Видання з підписом коштуватиме 75 доларів США, а спеціальне колекційне видання на 304 сторінки доступне за 150 доларів США з 48 сторінками "ніколи раніше не бачених" фотографій.

Колекційне видання також включає "цифровий предмет колекціонування".

Для Дональда Трампа його нова книга буде третьою. До цього він випустив дві: книгу листів і фотокнигу.

Тепер він анонсував третю під назвою "Врятуйте Америку" з фотографіями із часів його перебування на посаді та із кампанії-2024.

Видання міститиме коментарі, які мають "надати розуміння того, що сформує його наступні чотири роки на посаді".

Підписана книга продається за 499 доларів, а на обкладинці буде фотографія, на якій зображений Трамп після спроби вбивства в липні.