Bloomberg: Камала Гарріс оперативно шукає собі віцепрезидента

Джерела кажуть, що Гарріс розглядає переважно чоловіків та білих кандидатів на цю посаду. Партійні делегати мають намір підтвердити кандидатів до 7 серпня.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, ймовірний кандидат від Демократичної партії, почала перевірку потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента, пише Bloomberg.

Політикиня має мало часу перед віртуальним голосування на початку серпня, після якого Гарріс має стати кандидаткою ‒ за кілька тижнів до з’їзду партії в Чикаго.

Представник передвиборчої кампанії розповів, що Гарріс наказала своїй команді розпочати процес перевірки. За словами співрозмовника, вона шукає напарника, який “міг би обійняти посаду президента, якщо це буде необхідно”, і ефективно виконувати цю роль. Вона також шукає керівного партнера, який поділяє її економічні цінності, включно з підтримкою середнього класу та створення рівних можливостей.

“Сама віцепрезидентка зазнала пильної уваги на цій посаді: республіканці піддали сумніву її готовність обійняти посаду головнокомандувача, а також постало питання про здоров'я, зокрема психічне, 81-річного Байдена, найстаршого президента в історії Америки”, ‒ зазначає видання.

Щодо вибору Гарріс, то публічні спекуляції сконцентровані на губернаторах і сенаторах, багато з яких представляють так звані “хиткі штати”, які можуть визначати результати виборів. Цей список включає губернатора Північної Кароліни Роя Купера, сенатора Марка Келлі з Арізони, губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро і губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Серед кандидатів також є міністерка торгівлі Джина Раймондо і міністр транспорту Піт Буттеджич.

Про потенційних кандидатів у віцепрезиденти читайте у тексті "Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс".

“Усвідомлюючи те, як раса та стать впливають на вибори 2024 року, Гарріс розглядає переважно чоловіків та білих кандидатів на цю посаду. Гарріс, яка увійшла в історію на посаді віцепрезидента, стане першою кольоровою жінкою, яка в історії США виграє номінацію від головної політичної партії”, ‒ додає Bloomberg.

Відомо, що процесом перевірки керує колишній генеральний прокурор Ерік Холдер.