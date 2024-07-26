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ООН закликала світ відреагувати на рекордну спеку

Кожен місяць з червня 2023 року б'є температурний рекорд за час спостережень.

ООН закликала світ відреагувати на рекордну спеку
Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш офіційно звернувся до держав-членів організації із закликом відреагувати на кліматичні зміни, які призвели до аномальної спеки на планеті.

Як пише Reuters, це перший випадок, коли про потребу ухвалення термінових рішень щодо протидії глобальному потеплінню йдеться на рівні керівництва ООН.

За статистикою, зібраною експертами, кожен місяць з червня 2023 року був найтеплішим за увесь час спостережень, які почалися у 1940 році. А 21 липня стало найспекотнішим днем в історії.

Генсек ООН наголосив, що спека призвела до смертей та госпіталізацій, позбавила понад 80 мільйонів дітей можливості відвідувати навчання та зробила умови праці нестерпними для 2,4 мільярда людей - 70% усієї робочої сили Землі. 

Гутерреш закликав лідерів країн не лише сприяти зменшенню видобування викопного палива, але й розробити захисні механізми для найвразливіших до клімату верств населення. 

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