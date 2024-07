МЗС: У Британії перевидадуть дитячу енциклопедію через термін "Київська Росія"

У Британії видавництво перевипустить дитячу енциклопедію через термін "Київська Росія".

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Цю проблему МЗС і посольство нашої держави у Британії виявили у дитячому виданні “What's Where on Earth? History Atlas: History as You've Never Seen it Before” видавництва “DK UK”.

Виявлена помилка у дитячій енциклопедії

"У книзі використано термін “Київська Росія” (“Kievan Russia”) замість “Київська Русь”. Видавництво ігнорувало численні звернення з проханням виправити помилку, але після наполегливих запитів від Посольства редакція перепросила за некоректне висвітлення інформації та виправила текст, щоби чітко показати роль Києва як столиці Київської Русі", - розповіли у міністерстві.

Перевидання енциклопедії з виправленою інформацією заплановане на вересень 2024 року.

Крім того, українське посольство звернуло увагу видавництва на неправильне написання назв міст Київ та Харків англійською мовою. Видавництво запевнило, що нове видання матиме правильні назви.