Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСвіт

МЗС: У Британії перевидадуть дитячу енциклопедію через термін "Київська Росія"

Також мають виправити назви міст Київ і Харків англійською мовою.

МЗС: У Британії перевидадуть дитячу енциклопедію через термін "Київська Росія"
Прапори України і Великобританії
Фото: ArmyInform

У Британії видавництво перевипустить дитячу енциклопедію через термін "Київська Росія".

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Цю проблему МЗС і посольство нашої держави у Британії виявили у дитячому виданні “What's Where on Earth? History Atlas: History as You've Never Seen it Before” видавництва “DK UK”. 

Виявлена помилка у дитячій енциклопедії
Виявлена помилка у дитячій енциклопедії

"У книзі використано термін “Київська Росія” (“Kievan Russia”) замість “Київська Русь”. Видавництво ігнорувало численні звернення з проханням виправити помилку, але після наполегливих запитів від Посольства редакція перепросила за некоректне висвітлення інформації та виправила текст, щоби чітко показати роль Києва як столиці Київської Русі", - розповіли у міністерстві.

Перевидання енциклопедії з виправленою інформацією заплановане на вересень 2024 року.

Крім того, українське посольство звернуло увагу видавництва на неправильне написання назв міст Київ та Харків англійською мовою. Видавництво запевнило, що нове видання матиме правильні назви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies