New York Times: Трамп відступає від своїх зобов’язань провести дебати у вересні

Один з радників республіканця каже, що треба дочекатися, коли демократи офійційно оголосять свого кандидата і лише після цього домовлятися про "двобій".

Радники Дональда Трампа заявили, що вони не беруть зобов’язання щодо проведення ще одних дебатів, в яких раніше погодилися брати участь, ‒ тепер, коли демократи замінили свого майбутнього кандидата з президента Джо Байдена на віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Про це пише New York Times.

Байден і Трамп домовилися про два раунди передвиборчих дебатів, перший з яких відбувся 27 червня. Наступні дебати мали відбутися на ABC News 10 вересня. Але перший виступ Байдена був настільки провальним, що через це він залишив передвиборчі перегони.

Вчора стало відомо, що американський телеканал FoxNews надіслав запрошення штабам Трампа та Гарріс провести дебати 17 вересня у Пенсильванії.

Директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг вчора ввечері заявив, що навколо Байдена та демократів “тривав політичний хаос”, тому “деталі загальних дебатів щодо виборів не можуть бути остаточно визначені, доки демократи офіційно не схвалять їхнього кандидата”.

За словами Ченга, багато хто в Демократичній партії, включно з Бараком Обамою, вважають, що Гарріс не може перемогти Трампа і що “вони все ще очікують на когось «кращого»”. Однак варто додати, що Обама вже висловив публічну підтримку Гарріс.

“Тому було б некоректно планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку”, ‒ йдеться у його заяві.

Заява прозвучала через кілька годин після того, як Гарріс знову заявила про свій намір брати участь у дебатах на каналі ABC News і додала, що Трамп “відступає”, аби не брати участь у них.

“Що трапилося з «у будь-який час, у будь-якому місці?»” ‒ додала вона, маючи на увазі попередні ремарки Трампа.

“Ну, я ні на що не погоджувався. Я погодився на дебати з Джо Байденом. Але я хочу дебатувати з нею, і вона не буде іншою, тому що вони (Байден і Гарріс, - ред.) мають однакову політику”, ‒ зі свого боку заявив Трамп журналістам під час телефонної розмови, яку цього тижня організував Національний комітет Республіканської партії.

Інший радник Трампа Джейсон Міллер розповів виданню Axios, що, на його думку, має бути “кілька дебатів”, але не обов’язково на ABC News.