Подружжя висловило підтримку майже через тиждень після того, як Гарріс почала боротьбу за номінацію.

Барак та Мішель Обами, колишні президент та перша леді США, нарешті висловили публічну підтримку кандидатурі Камали Гарріс, що збирається боротися за крісло президента на осінніх виборах.

У дописі в X Барак Обама опублікував відео телефонної розмови між ним з Мішель та віцепрезиденткою. Він повідомив, що цього тижня вони з дружиною подзвонили "своїй подрузі" Камалі Гарріс.

"Ми сказали їй, що вважаємо, що вона буде фантастичною президенткою Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку. В критичний час для нашої країни, ми збираємося зробити все можливе для того, щоб упевнитися в її перемозі", – написав 44-ий президент.

Мішель у розмові з віцепрезиденткою сказала, що пишається нею.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Подружжя Обам, на відміну від багатьох топдемократів, не поспішало заявляти про свою підтримку Камали Гарріс, яка несподівано стала претендувати на висунення після відмови Джо Байдена від участі у виборах.

З'їзд Демократичної партії відбудеться 17 серпня в Чикаго, але оголосити Гарріс кандидаткою можуть ще раніше. Однак Гарріс треба визначитися з кандидатурою віцепрезидента.

Більше на цю тему – в матеріалі "Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс".