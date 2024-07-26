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Барак і Мішель Обами підтримали кандидатуру Гарріс: "Буде фантастичною президенткою"

Подружжя висловило підтримку майже через тиждень після того, як Гарріс почала боротьбу за номінацію. 

Барак і Мішель Обами підтримали кандидатуру Гарріс: "Буде фантастичною президенткою"
Віцепрезидентка США Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Барак та Мішель Обами, колишні президент та перша леді США, нарешті висловили публічну підтримку кандидатурі Камали Гарріс, що збирається боротися за крісло президента на осінніх виборах. 

У дописі в X Барак Обама опублікував відео телефонної розмови між ним з Мішель та віцепрезиденткою. Він повідомив, що цього тижня вони з дружиною подзвонили "своїй подрузі" Камалі Гарріс.

"Ми сказали їй, що вважаємо, що вона буде фантастичною президенткою Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку. В критичний час для нашої країни, ми збираємося зробити все можливе для того, щоб упевнитися в її перемозі", – написав 44-ий президент. 

Мішель у розмові з віцепрезиденткою сказала, що пишається нею. 

  • Подружжя Обам, на відміну від багатьох топдемократів, не поспішало заявляти про свою підтримку Камали Гарріс, яка несподівано стала претендувати на висунення після відмови Джо Байдена від участі у виборах. 
  • З'їзд Демократичної партії відбудеться 17 серпня в Чикаго, але оголосити Гарріс кандидаткою можуть ще раніше. Однак Гарріс треба визначитися з кандидатурою віцепрезидента. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс". 

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