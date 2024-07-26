У Польщі почалися навчання із залученням F-16

Навчання триватимуть до 7 серпня і проходитимуть по всій території країни.

Вчора, 25 ипня, стартували польсько-американські навчання із залученням винищувачів F-16, які триватимуть до 7 серпня.

Про це пише польське міноборони.

Навчання "Ротація авіаційного загону 24 - 3" розпочалися вчора, і них беруть участь винищувачі F-16 з 32-ї тактичної авіаційної бази та із 138-го винищувального крила ВПС США.

Під час навчань, які триватимуть до 7 вересня, льотчики вдосконалюють порядок використання винищувачів F-16. Польські та американські пілоти проводитимуть повітряні операції з використанням F-16 по всій території країни .

У Польщі періодично проводяться навчання ротації польсько-американських авіаційних загонів відповідно до меморандуму про співпрацю, який у 2011 році підписали Польща та США.

Wczoraj rozpoczęło się ćwiczenie #AviationDetachment Rotation 24 - 3, w którym biorą udział myśliwce F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z 🇺🇸 138th Fighter Wing USAF. Podczas ćwiczenia, które potrwa do 7 sierpnia piloci doskonalą procedury w zakresie wykorzystania bojowego… pic.twitter.com/8kNzUW4eUt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 26, 2024

У Польщі розбився навчально-бойовий літак під час виконання маневрів.