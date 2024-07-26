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У Канаді лісова пожежа знищила половину історичного міста

Порив вітру переніс одну з пожеж приблизно на 5 кілометрів за півгодини. Коли полум'я досягло міста, воно утворило стіну вогню, висота якої становила 100 метрів.

У Канаді лісова пожежа знищила половину історичного міста
Фото: Jasper National Park

Лісова пожежа пошкодила або знищила половину будівель у канадському історичному місті Джаспер у провінції Альберта.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на місцеву владу.

Місто та гірський національний парк Джаспер евакуювали, аби запобігти жертвам.

Популярне туристичне місто приваблювало близько 2 мільйонів відвідувачів на рік.

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У понеділок у місті перебували близько 10 тисяч людей ‒ половина з них постійні мешканці, а ще 15 000 осіб відвідували парк.

Зараз у канадській провінції Альберта вирує 176 лісових пожеж, понад 50 з яких вийшли з-під контролю. У сусідній Британській Колумбії спалахнули 423 лісові пожежі.

Пожежі, які вразили Джаспер, зайнялися в понеділок і вівторок. Вони росповсюджувалися швидше, ніж очікувалося. Міністр громадської безпеки Альберти Майк Елліс розповів, що порив вітру переніс одну з пожеж приблизно на 5 кілометрів за півгодини. Коли полум'я досягло міста, воно утворило стіну вогню, висота якої, за оцінками Елліса, становила 100 метрів.

“Будь-який пожежник скаже вам, що ви майже нічого не можете зробити, коли на вас насувається подібна стіна вогню. Ніхто не очікував, що пожежа вибухне так швидко, так масштабно”, ‒ додав чиновник.

Фото: Jasper National Park

  • Джаспер ‒ "місто-листівка", є популярним місцем для піших прогулянок, катання на лижах, байдарках і велосипедах.
  • Тут також мешкають численні види диких тварин, зокрема лосі, гірські козли, пуми, рисі, чорні ведмеді та ведмеді грізлі.
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