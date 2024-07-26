У Естонії на 10% зросло працевлаштування українських біженців

Зараз у Естонії працевлаштовано близько 57% біженців.

За останній рік працевлаштування українських біженців у Естонії зросло на 10%. Зараз таких є вже 57% від загальної кількості працездатних. Таких у країні перебуває близько 20 тисяч.

Про це пише ERR.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, станом на цей тиждень в Естонії під тимчасовим захистом перебуває 33 412 українських біженців.

Станом на 21 липня цього року було подано 3000 запитів на тимчасовий захист. При цьому звернення за тимчасовим захистом не є обов'язковим, оскільки всі громадяни України мають право залишатися в Естонії навіть без звернення за ним.

Як і в минулі роки, більшість українських біженців працюють некваліфікованими робітниками (39% зайнятих). Кваліфікованими працівниками працюють 18 %, у сфері обслуговування та торгівлі — 16,8 %.

За сферами діяльності найбільше зайнято в обробній промисловості (24,8 відсотка зайнятих), а 16,4 відсотка біженців війни працюють у сфері управління та надання допомоги.

Близько 3100 українців є безробітними. Це 6,5% всіх безробітних в Естонії та 15,5% серед українців працездатного віку.

У першому кварталі цього року держава виплатила сім мільйонів євро допомоги біженцям із України, а органи місцевого самоврядування – дев'ять мільйонів євро в першому півріччі.

За даними Департаменту статистики Естонії, у першому кварталі цього року середня зарплата громадян України в Естонії становила 1424 євро.

Тих, хто потребує виплат, стало менше.

Біженці, які отримали дозвіл на проживання в Естонії, мають однакові права та обов'язки із громадянами, включаючи пільги та субсидії. Винятком є пенсія, у цьому випадку виплата поширюється на осіб пенсійного віку з числа українських біженців війни, розмір якої становить різницю між національною пенсією та іноземною пенсією, якщо особа не працювала в Естонії до цього.

Оголосили про запуск онлайн-платформи для біженців "Україна – це Дім" для тих українців, які розглядають можливість повернутися додому.