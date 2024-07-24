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Більше половини українців економічно продуктивного віку в Чехії працюють, - Фіала

Гуманітарну допомогу отримують лише близько чверті людей.

Більше половини українців економічно продуктивного віку в Чехії працюють, - Фіала
Петр Фіала
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Чехія прийняла понад 500 тис. українських біженців, наразі в країні проживають понад 362 тис. з них.

Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в інтерв'ю Укрінформу.

“Позитивним є те, що понад 50% осіб економічно продуктивного віку працюють. Ця частка є дуже високою порівняно з іншими країнами ЄС”, - зазначив Фіала. 

Він додав, що гуманітарну допомогу отримують лише близько чверті людей.

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Петр Фіала зауважив, що з 1 вересня буде зміна розподілу гуманітарного житла, яке надає держава. Воно буде надаватися для осіб виключно протягом 3 місяців після їх прибуття до Чехії.

Втім, особливо незахищені верстви населення зможуть скористатися підготовленими інструментами компенсації, створеними під управлінням органів державної адміністрації.

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