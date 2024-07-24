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До кінця доби у 13 областях буде одна черга відключень, — "Укренерго"

До 18:00 у решті регіонів буде без відключень.

До кінця доби у 13 областях буде одна черга відключень, — "Укренерго"
Фото: Укренерго

В "Укренерго" оновили інформацію щодо відключень електроенергії 24 липня. До 18:00 у регіонах України без відключень. 

Про це ідеться в повідомленні енергокомпанії в Telegram.

24 липня у Києві та 13 областях України з 16:00 і до закінчення доби застосовуватимуть одну чергу відключень.

"3 16:00 до кінця доби у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях буде застосовуватись одна черга відключень", — ідеться у повідомленні.

Водночас у решті регіонів відключення скасували до 18:00.

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