Україна потребує майже 370 модульних котелень та понад 380 генераторів для теплової генерації

Встановлення когенераційних установок на підприємствах енергетичної галузі може дати змогу розвинути до 2 ГВт електроенергії.

Україна потребує майже 370 модульних котелень та понад 380 генераторів для сектору теплової генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу щодо подолання енергетичних викликів, який пройшов у Офісі президента.

У ньому взяли участь члени уряду, представники обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів – дипломатичних місій США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Чехії, Японії, Канади, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Литви, Представництва ЄС та міжнародних організацій, а також 16 послів України.

Під час брифінгу обговорили потреби енергетичного сектору та підготовку до опалювального сезону.

Міністр енергетики Герман Галущенко докладно поінформував про потреби в обладнанні для відновлення роботи пошкодженої генерації та проєкти для розподілення джерел енергії.

Зокрема, Україна потребує майже 370 модульних котелень загальною потужністю 994 МВт, а також понад 380 генераторів для сектору теплової генерації. Встановлення когенераційних установок на підприємствах цієї галузі може дати змогу розвинути до 2 ГВт електроенергії.

Герман Галущенко також розповів про Штаб оперативного реагування на ситуацію в енергетиці. Зараз робочі групи зосереджені на ремонті й відновленні енергетичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, забезпеченні генераторами й питаннях теплопостачання.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда нагадав, що Японія продовжить співпрацю з партнерами у проєктах, які підтримують Україну, зокрема, в енергетиці.