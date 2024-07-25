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Баггі та квадроцикл Медведчука продали за майже мільйон гривень

Транспортні засоби реалізували через Prozorro.Продажі.

Баггі та квадроцикл Медведчука продали за майже мільйон гривень
Віктор Медведчук
Фото: Lb.ua

Національне агентство з виявлення активів (АРМА) реалізувало баггі та квадроцикл державного зрадника Віктора Медведчука майже на 1 млн гривень.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. 

Реалізували транспортні засоби на Prozorro.Продажі, загальна вартість склала 921 777,00 грн.

Кошти від майна колаборанта прямо підуть на підтримку українських Сил Оборони. Ця сума надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них Військових облігацій. 

Раніше АРМА повідомляло про початок реалізації 2 квадроциклів Traxter Max і одного баггі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажі. 

Наразі ще 1 квадроцикл залишився не реалізованим через відсутність учасників аукціону, тому цей лот буде виставлений на повторний аукціон

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