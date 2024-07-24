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"Укренерго" на завтра скасувало відключення світла до 16:00

А з 16:00 до 22:00 застосують тільки одну чергу відключень. 

"Укренерго" на завтра скасувало відключення світла до 16:00
Фото: 134.su

Завтра, 25 липня, "Укренерго" скасувало відключення електроенергії до 16:00, а згодом до 22:00 буде застосовуватися тільки одна черга.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Завтра, 25 ЛИПНЯ, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", – зазначили в "Укренерго".

Сьогодні, 24 липня, до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.

На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії. 

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