“Київстар” заявив, що збільшення податкового навантаження позначиться на цінах послуг мобільних операторів

У "Київстарі" уточнили, що військовий збір - лише один із 15 різних податків і зборів, які сплачує індустрія до державного бюджету України.

Збільшення податкового навантаження впливає на операторів телекомунікацій, знижуючи фінансовий ресурс для інвестицій у відновлення мереж, забезпечення їх резервним живленням, а в підсумку страждають абоненти, оскільки збори позначаються на цінах на послуги, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар".

"Очевидно, що зростання податкового навантаження матиме фінансовий вплив на операторів, що, зі свого боку, обмежить фінансовий ресурс для інвестицій, відновлення мережі, забезпечення її резервним живленням та інших аспектів діяльності", - йдеться у відповіді "Київстару" щодо прогнозу впливу законопроєкту про поправки до Податкового кодексу та інших законів України, який, зокрема, запроваджує військовий збір 5% на мобільний зв'язок.

У "Київстарі" уточнили, що військовий збір - лише один із 15 різних податків і зборів, які сплачує індустрія до державного бюджету України. Згідно з дослідженням GSMA, проведеним у 2019-2020 рр., податки в Україні забирають 35% доходів мобільних операторів. Ця частка і до повномасштабної війни в Україні була значно вищою, ніж у ЄС.

У "Київстарі" нагадали, що 1 липня набув чинності закон, який збільшує податкове навантаження на галузь майже на 700 млн грн за рік зі сплати специфічного податку - ренти за частоти.

"І це без урахування майже 350 млн грн за рік додаткової ренти від ліцензій на радіочастотний спектр, які оцінюють у 2,8 млрд грн і аукціон із реалізації яких має відбутися цієї осені. Тобто держава вдруге за два місяці пропонує підвищити (запровадити) специфічні податки для однієї галузі", - наголошують у пресслужбі.

Додаткове навантаження на операторів покладає нещодавнє оновлене розпорядження НЦУ, яке зобов'язує до кінця січня 2025 року забезпечити автономним резервним живленням 100% базових станцій операторів мобільного зв'язку.

"За орієнтовними оцінками експертів ринку, реалізація цих вимог потребуватиме багатомільярдних інвестицій, які має здійснити галузь у максимально стислі терміни, на додачу до вже інвестованих коштів у посилення стійкості мереж", - зазначили в "Київстарі".

У компанії висловили думку про те, що логіка законодавця має доволі неоднозначний вигляд: з одного боку, держава декларує критичність наявності зв'язку для громадян як життєвої необхідності, що випливає у відповідні вимоги до мобільних операторів - забезпечувати його, попри всі зовнішні чинники, а з іншого - прирівнює його до предметів розкоші, як-от нові автомобілі, ювелірні вироби, банківські метали, які також пропонується оподатковувати додатковим збором, згідно з цим законопроєктом.

У "Київстарі" кажуть, що складається враження, що держава бачить у мобільних операторах "безвідмовних донорів" - компанії, з яких можна легко та прогнозовано зібрати додаткові податки в будь-який момент.

"Однак у результаті страждає абонент, оскільки такі збори відображаються в цінах на послуги", - наголосили в компанії.

У компанії нагадали, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році призвело до значних руйнувань інфраструктури мереж операторів електронних комунікацій. За оцінкою Світового банку, загальні збитки від впливу війни на галузь електронних комунікацій станом на 31 грудня 2023 року перевищують $2 млрд, а необхідне фінансування на відновлення електронних комунікаційних мереж України до довоєнного рівня сягає $4,7 млрд.

Зазначається, що "Київстар" є одним із найбільших платників податків України: за перше півріччя 2024 року компанія сплатила до держбюджету понад 4,5 млрд грн податків і зборів, а за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну сума сплачених телеком-оператором податків і зборів перевищила 25,3 млрд грн.