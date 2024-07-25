Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
ГоловнаЕкономікаДержава

14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку

Україна і Японія підписали документ, що сприятиме японським інвестиціям в українське відновлення

14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку
Юлія Свириденко та Шохей Хара
Фото: Мінекономіки

14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва  JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України. 

Результатом підписання цього документу має стати реалізація пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні, експертна допомога з боку JICA із посилення привабливості  українського приватного сектору для інвесторів, а також рекомендації щодо залучення інвестицій від японських компаній. 

"Ми сподіваємося, що JICA надасть технічну підтримку для реалізації японських інвестицій в Україні та профінансує постачання японського обладнання для проєктів, що будуть спільно визначені в ході консультацій між українською та японською сторонами", – зазначила Юлія Свириденко. 

Також сторони обговорили збільшення участі японської сторони в протимінній діяльності, надання енергетичного обладнання для подолання наслідків обстрілів енергооб’єктів та підвищення енергонезалежності України, а також поглиблення ролі JICA у супроводі інвестиційних проєктів. Зокрема Уряд сподівається на підтримку JICA у перезапуску UkraineInvest, як єдиного вікна для просування інвестицій.

Українська міністерка нагадала, що Японія вже надала понад 12 мільярдів доларів фінансової підтримки та оголосила про додаткову допомогу на цей рік. 

Під час зустріч сторони обговорили реалізацію вже досягнутих угод між українським і японським державним сектором та бізнесом. У лютому на Токійській конференції було підписано 56 угод. Також під час Конференції з відновлення (URC) у Берліні було укладено ще  23 меморандуми про взаєморозуміння між Україною та Японією.

Японія допомагатиме відновлювати Харківщину. Країна-партнер долучається до відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies