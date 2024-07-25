Україна і Японія підписали документ, що сприятиме японським інвестиціям в українське відновлення

14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України.

Результатом підписання цього документу має стати реалізація пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні, експертна допомога з боку JICA із посилення привабливості українського приватного сектору для інвесторів, а також рекомендації щодо залучення інвестицій від японських компаній.

"Ми сподіваємося, що JICA надасть технічну підтримку для реалізації японських інвестицій в Україні та профінансує постачання японського обладнання для проєктів, що будуть спільно визначені в ході консультацій між українською та японською сторонами", – зазначила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили збільшення участі японської сторони в протимінній діяльності, надання енергетичного обладнання для подолання наслідків обстрілів енергооб’єктів та підвищення енергонезалежності України, а також поглиблення ролі JICA у супроводі інвестиційних проєктів. Зокрема Уряд сподівається на підтримку JICA у перезапуску UkraineInvest, як єдиного вікна для просування інвестицій.

Українська міністерка нагадала, що Японія вже надала понад 12 мільярдів доларів фінансової підтримки та оголосила про додаткову допомогу на цей рік.

Під час зустріч сторони обговорили реалізацію вже досягнутих угод між українським і японським державним сектором та бізнесом. У лютому на Токійській конференції було підписано 56 угод. Також під час Конференції з відновлення (URC) у Берліні було укладено ще 23 меморандуми про взаєморозуміння між Україною та Японією.

Японія допомагатиме відновлювати Харківщину. Країна-партнер долучається до відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.