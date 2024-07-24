ВАКС дозволив націоналізувати завод у Вінниці, який належить російському олігарху

Сьогодні, 24 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкції до акціонерного товариства “Невская косметика”.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.
“Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто 100% акцій українського ПрАТ “Вінницяпобутхім”, яке здійснює виробництво косметичних засобів та побутової хімії на території України”, - йдеться у повідомленні.
В Мінюсті нагадали, що акціонерне товариство “Невская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії, зокрема, таких брендів як “Ушастый нянь”, “Мистер чистер”, Sarma.
Власником заводу є Володимир Плесовських.
- У вересні 2022 року СБУ передала АРМА заарештований у Вінниці бізнес російського олігарха, члена путінської партії "Єдина Росія".
- Ці активи було заарештовано в липні 2022 року. Тоді повідомлялося, що топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів.