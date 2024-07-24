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ВАКС дозволив націоналізувати завод у Вінниці, який належить російському олігарху

“Невская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії.

ВАКС дозволив націоналізувати завод у Вінниці, який належить російському олігарху
ВАКС дозволив Мінюсту націоналізувати завод у Вінниці, який належить російському олігарху
Фото: Lb.ua

Сьогодні, 24 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкції до акціонерного товариства “Невская косметика”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

“Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто 100% акцій українського ПрАТ “Вінницяпобутхім”, яке здійснює виробництво косметичних засобів та побутової хімії на території України”, - йдеться у повідомленні.

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В Мінюсті нагадали, що акціонерне товариство “Невская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії, зокрема, таких брендів як “Ушастый нянь”, “Мистер чистер”, Sarma.

Власником заводу є Володимир Плесовських. 

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