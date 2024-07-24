ВАКС дозволив націоналізувати завод у Вінниці, який належить російському олігарху

ВАКС дозволив Мінюсту націоналізувати завод у Вінниці, який належить російському олігарху

Сьогодні, 24 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкції до акціонерного товариства “Невская косметика”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

“Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто 100% акцій українського ПрАТ “Вінницяпобутхім”, яке здійснює виробництво косметичних засобів та побутової хімії на території України”, - йдеться у повідомленні.

В Мінюсті нагадали, що акціонерне товариство “Невская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, мила, миючих засобів, побутової хімії, зокрема, таких брендів як “Ушастый нянь”, “Мистер чистер”, Sarma.

Власником заводу є Володимир Плесовських.