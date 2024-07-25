Fitch знизив рейтинг України до переддефолтного

Агентство переглянуло рейтинг країни після того, як Україна домовилася з власниками єврооблігацій про реструктуризацію.

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту в іноземній валюті із CC (висока ймовірність дефолту) до C (дефолт неминучий).

Зниження рейтингу обумовлене, зокрема, угодою між українським урядом і власниками єврооблігацій про умови реструктуризації. Міжнародна агенція зазначає, що ця угода передбачає суттєве скорочення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.

Таким чином, Fitch очікує, що Україна не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня, доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.