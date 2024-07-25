Fitch знизив рейтинг України до переддефолтного

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту в іноземній валюті із CC (висока ймовірність дефолту) до C (дефолт неминучий).
Зниження рейтингу обумовлене, зокрема, угодою між українським урядом і власниками єврооблігацій про умови реструктуризації. Міжнародна агенція зазначає, що ця угода передбачає суттєве скорочення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.
Таким чином, Fitch очікує, що Україна не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня, доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.
- Україна має непогашених облігацій на 19,7 млрд доларів і винна 2,6 млрд доларів за ВВП-варантами – інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким прив'язані до рівня економічного зростання. Докладно – в матеріалі "Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками".
- Минулого тижня Верховна Рада підтримала право уряду призупинити виплати за державним боргом під час реструктуризації.