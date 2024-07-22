Головне за ніч та ранок понеділка, 22 липня: бої на Покровському напрямку, атака на НПЗ у Туапсе, візит Дмитра Кулеби до Китаю

Нічна повітряна атака, 117 бойових зіткнень , бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, домовленість щодо реструктуризації зовнішнього боргу.

У Києві багато годин шукали жертву обриву тросу небезпечного атракціону.

Рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження, який упав у Дніпро в Києві внаслідок обриву тролея атракціону. Його доставили на берег. Пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, вчора о 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого людина впала у воду.

Водолази-рятувальники розпочали пошук о 13:56. Операція тривала близько семи годин. За цей час водолази обстежили 8000 м. кв дна, а також 12000 м. кв за допомогою ехолота. Із настанням сутінок пошукову операцію припинили. Сьогодні вранці її продовжили.

Сили протиповітряної оборони за минулу добу збили 16 російських безпілотників, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Минулої доби 21 липня на півдні та сході України протиповітряною обороною було знищено 16 ворожих безпілотників різних типів", – йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах трьох ракетних (чотири ракети), 72 авіаційних ударів (зокрема задіяв 100 КАБ) та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Ворог, попри втрати, продовжує рватися у напрямку Покровська. Жорсткі бої у Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного та Часового Яру. Росіяни намагаються захопити Стельмахівку та Макіївку і атакують українські позиції в Іванівському та Кліщіївці, прагнуть захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бої, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На його думку, для зупинки наступу ворога, який має чисельну перевагу, потрібне "ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу".

Докладніше – в новині.

Уночі безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у Туапсе. На цьому об'єкті виникла пожежа, повідомили співрозмовники УП в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Проліт дрона в небі над Туапсе зафіксували близько 3:30 за тамтешнім часом. Місцеві пабліки писали, що під час першої хвилі атаки російська ППО намагалася збили чотири дрони.

Друга хвиля атаки відбувалася після 6 години. Тоді в районі заводу пролунали декілька потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа.

Цієї ночі БпЛА атакували різні регіони Росії. Вороже міноборони заявило про збиття понад 70 дронів.

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Це дозволить зекономити $11,4 млрд на обслуговуванні боргу протягом трьох наступних років.

А до 2033 економія складе 22,75 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд – до 2033 року", – пояснив він.

Зекономлені кошти планують використати на оборону, соціальний захист та відновлення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай на запрошення колеги Ван Ї. Візит відбудеться 23-25 липня і буде присвячений двостороннім відносинам України та Китаю, повідомив речник українського МЗС Григорій Тихий.

"Головний фокус буде на шляхах закінчення російської агресії та можливій ролі КНР у досягненні справедливого і тривалого миру", – повідомив речник.

Кулеба в лютому вже зустрічався із Ван Ї – на полях Мюнхенської конференції.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!