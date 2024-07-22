Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб
- танків ‒ 8284 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17)
- артилерійських систем – 15 637 (+51)
- РСЗВ – 1123 (+2)
- засоби ППО ‒ 900 (+4)
- літаків – 362 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73)
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0)
- кораблі/катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102)
- спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, спецпризначенці СБУ за тиждень знищили чотири ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів.