Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб

танків ‒ 8284 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17)

артилерійських систем – 15 637 (+51)

РСЗВ – 1123 (+2)

засоби ППО ‒ 900 (+4)

літаків – 362 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73)

крилаті ракети ‒ 2401 (+0)

кораблі/катери ‒ 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102)

спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, спецпризначенці СБУ за тиждень знищили чотири ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів.