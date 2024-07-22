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Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.

Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 567 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб
  • танків ‒ 8284 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17)
  • артилерійських систем – 15 637 (+51)
  • РСЗВ – 1123 (+2)
  • засоби ППО ‒ 900 (+4)
  • літаків – 362 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73)
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102) 
  • спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, спецпризначенці СБУ за тиждень знищили чотири ворожі склади з боєприпасами і майже 200 окупантів.

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