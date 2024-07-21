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Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон

Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.

Поліція оголосила у розшук чоловіка, що може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон
Ірина Фаріон

Поліція Львівщини оголосила в розшук можливо убивцю Ірини Фаріон.

Його фото і відео з камер спостереження оприлюднили на сторінках поліції у соцмережах.

Вік підозрюваного - близько 20 років, на зріс — 170-180 см.

"На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні; на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями; на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою; на руках — червоні рукавиці", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція закликала звертатися з інформацією про місце перебування чоловіка до правоохоронців, а не намагатися затримати його чи схожу на нього особу самостійно.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

  • У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. У неї вистрелили.
  • Фаріон поступила о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані в Перше медобʼєднання Львова. На момент поступлення її стан був вкрай важкий За декілька годин вона померла у лікарні.
  • У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
  • Наразі правоохоронці опрацьовують всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджують всі версії, включно з тією, що веде в Росію.
  • Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на брифінгу для преси повідомив, що на виконання доручення Президента сформовано робочі групи Національної поліції та СБУ, які спільно займаються розкриттям вбивства Ірини Фаріон.
  • У вечірньому відеозверненні 21 липня Президент Зеленський заявив, що з'являється більше інформації про убивцю Ірини Фаріон.
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