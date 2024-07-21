Правоохоронці закликали громадян не вживати жодних заходів для самостійного затримання цієї особи або схожої на неї.

Поліція Львівщини оголосила в розшук можливо убивцю Ірини Фаріон.

Його фото і відео з камер спостереження оприлюднили на сторінках поліції у соцмережах.

Вік підозрюваного - близько 20 років, на зріс — 170-180 см.

"На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболку червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні; на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями; на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою; на руках — червоні рукавиці", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція закликала звертатися з інформацією про місце перебування чоловіка до правоохоронців, а не намагатися затримати його чи схожу на нього особу самостійно.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон