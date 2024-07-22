Рятувальники відновили пошуки хлопця, який упав у Дніпро через аварію на атракціоні

Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці відновили пошуки 20-річного хлопця, який вчора на атракціоні через Дніпро упав у воду через обрив троса.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Пошукова операція тривала близько семи годин. За цей час водолази обстежили 8000 м. кв дна, а також 12000 м. кв за допомогою ехолота.
Із настанням сутінок пошукову операція припинили. Наразі її продовжили.
Як повідомлялося, слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.
Трагедія сталася на канатній дорозі від Пішохідного мосту до острова.
Що було раніше
- У січні 2021 року у КМДА повідомили, що переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова" стало ТОВ "Активна країна".
- Замовником проєкту канатної дороги було комунальне підприємство "Плесо”. Його загальна вартість ‒ орієнтовно 3,6 мільйона гривень.
- Прокурори ще в 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону та позивалися до суду. Вони наголошували, що компанія не мала досвіду з реалізації подібних проєктів та експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їхню потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.
- Відповідачами у справі були Виконавчий орган, КП "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу.
- Однак Господарський суд Києва своїм рішенням від 2 грудня 2021 року відмовив у задоволенні позову. Це рішення залишили у силі постанова Північного апеляційного господарського суду від 16 червня 2022 року та постанова Верховного Суду від 14 вересня 2022 року.
- Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Також під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.
- “Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало. Посадовцям КМДА, які “вимагають від правоохоронців ретельного розслідування” нагадуємо про їхню позицію у судах”, ‒ йдеться у пресрелізі прокуратури.