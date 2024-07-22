Рятувальники відновили пошуки хлопця, який упав у Дніпро через аварію на атракціоні

Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці відновили пошуки 20-річного хлопця, який вчора на атракціоні через Дніпро упав у воду через обрив троса.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Пошукова операція тривала близько семи годин. За цей час водолази обстежили 8000 м. кв дна, а також 12000 м. кв за допомогою ехолота.

Із настанням сутінок пошукову операція припинили. Наразі її продовжили.

Як повідомлялося, слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу.

Трагедія сталася на канатній дорозі від Пішохідного мосту до острова.

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