В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Росія намагається захопити Стельмахівку та Макіївку і острови пойми лівобережжя Дніпра

Ворог продовжує наступ. 

Сирський: Росія намагається захопити Стельмахівку та Макіївку і острови пойми лівобережжя Дніпра
Олександр Сирський
Фото: Faebook/Головнокомандувач ЗСУ

Ворог, попри втрати, продовжує рватися у напрямку Покровська. Жорсткі бої у Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного та Часового Яру. Росіяни намагаються захопити Стельмахівку та Макіївку і атакують українські позиції в Іванівському та Кліщіївці, прагнуть захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро.

Фактично по всьому фронту відбуваються активні бої. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На його думку, для зупинки наступу ворога, який має чисельну перевагу, потрібне "ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу". 

Олександр Сирський відвідав східний фронт
Фото: Сирський у Telegram
Олександр Сирський відвідав східний фронт

Він додав, що також необхідно опановувати нові способи знищення розвідувальних БпЛА ворога в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та FPV-дронів. 

Сирський підкреслив, що для цього потрібна якісна підготовка до виконання бойових завдань всіх категорій військових. Зокрема, підготовка штабів всіх рівнів.

Сирський повідомив, що під час своєї роботи на найважчих напрямках фронту на сході України перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies