Сирський: Росія намагається захопити Стельмахівку та Макіївку і острови пойми лівобережжя Дніпра

Ворог, попри втрати, продовжує рватися у напрямку Покровська. Жорсткі бої у Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного та Часового Яру. Росіяни намагаються захопити Стельмахівку та Макіївку і атакують українські позиції в Іванівському та Кліщіївці, прагнуть захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро.

Фактично по всьому фронту відбуваються активні бої. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На його думку, для зупинки наступу ворога, який має чисельну перевагу, потрібне "ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу".

Фото: Сирський у Telegram Олександр Сирський відвідав східний фронт

Він додав, що також необхідно опановувати нові способи знищення розвідувальних БпЛА ворога в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та FPV-дронів.

Сирський підкреслив, що для цього потрібна якісна підготовка до виконання бойових завдань всіх категорій військових. Зокрема, підготовка штабів всіх рівнів.

Сирський повідомив, що під час своєї роботи на найважчих напрямках фронту на сході України перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях.