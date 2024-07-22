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СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетні удари росіян по Очакову

Вона входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва на прізвисько "Лохматий".

СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетні удари росіян по Очакову
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Миколаївщині ще одну поплічницю ФСБ - вона наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

Від початку повномасштабної війни співробітники СБУ викрили щонайменше 20 його спільників у різних регіонах України.

"Цього разу ворожою інформаторкою виявилась мешканка Очакова, ідейна прихильниця рашизму. Комунікацію з «Лохматим» вона підтримувала через його Телеграм-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто. Для уточнення розвідданих він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер", - йдеться в повідомленні.

Затримали зловмисницю в її власному помешканні. За даними слідства, фігурантка була дистанційно залучена Лебедєвим до співпраці через її активність у прокремлівських ТГ-каналах.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх "Лохматому".

Під час обшуку у затриманої вилучено два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала у злочинній діяльності.

Жінці повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. 

Раніше СБУ затримала подружжя агентів ФСБ, яке готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині. 

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