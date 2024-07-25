Антимонопольний комітет дозволив французькій фірмі купити в Україні Lifecell та ще дві компанії

Антимонопольний комітет на засіданні 25 липня дав дозвіл французькій фірмі DVL Telecom купити три компанії в Україні.

Як ідеться на сайті АМКУ, в переліку - оператор lifecell, один із найбільших аутсорсингових контакт-центрів "Глобал Білгі" та перша приватна компанія в Україні, яка є провайдером послуг з оренди веж "Укртауер".