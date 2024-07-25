Антимонопольний комітет дозволив французькій фірмі купити в Україні Lifecell та ще дві компанії

Антимонопольний комітет на засіданні 25 липня дав дозвіл французькій фірмі DVL Telecom купити три компанії в Україні.
Як ідеться на сайті АМКУ, в переліку - оператор lifecell, один із найбільших аутсорсингових контакт-центрів "Глобал Білгі" та перша приватна компанія в Україні, яка є провайдером послуг з оренди веж "Укртауер".
- За інформацією "Forbes Україна", DVL Telecom – "дочка" французької інвесткомпанії NJJ Capital, яка належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю.
- DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.
- Ньєль готовий заплатити за третього за кількістю абонентів оператора $525 млн.
- У березні цього року DVL Telecom отримала дозвіл на придбання контрольного пакету акцій "Датагруп-Волі".