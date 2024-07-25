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Кабмін виділив 258 млн грн на забезпечення водою Миколаєва і Кривого Рогу

Крім того, для громад передбачили субвенцію в розмірі 286 млн грн.

Кабмін виділив 258 млн грн на забезпечення водою Миколаєва і Кривого Рогу
Засідання уряду 25 липня 2024 року
Фото: КМУ

Уряд виділяє 258 млн грн для подальшої реалізації проєкту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу.

Про це на засіданні уряду 25 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на заходи, повʼязані з подачею води каналом Дніпро-Інгулець. 

"Завдяки цьому проекту і Миколаїв, і Кривий Ріг будуть із водою", - додав Шмигаль.

Він також повідомив, що громади отримають додаткову субвенцію в розмірі 286 млн грн. За словами прем'єра, кошти отримають громади, які "найбільше постраждали та зазнали найбільше негативного впливу у зв’язку з російською агресією".

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