Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку

Таке вже траплялося минулоріч, коли у Вашингтоні виявили понад 6 невикористаних мільярдів.

Оприлюднений у четвер урядовий звіт США містить інформацію про помилки у підрахунку вартості надісланого Україні озброєння. Це дозволить Пентагону надати нашій державі додаткову допомогу на суму 2 мільярди доларів.

Як пише Reuters, це вже не перший випадок, коли в американському міністерстві оборони є проблема з бухгалтерським обліком. Минулоріч відомство так само неправильно оцінило обсяг наданих боєприпасів, ракет та іншого військового обладнання, внаслідок чого виник профіцит у понад 6 мільярдів доларів. Їх використали для того, щоб постачати Києву ще більше озброєння.

Як пояснили в уряді, подібні вдалі для України помилки виникають через те, що ухвалений Конгресом закон про надання допомоги нашій державі на суму 61 мільярд доларів не містить чіткої інструкції щодо оцінки переданої зброї. Також не завжди зрозуміло, як рахувати обладнання, яке Київ отримує за програмою президента США, що дозволяє йому використовувати запаси зі складів.

У Пентагоні хочуть звернутися до законотворців з проханням урегулювати це питання в документах.