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Велика Британія закупить легкі багатоцільові ракети і частину передасть Україні

Загалом країна розмістила замовлення на 176 мільйонів фунтів стерлінгів. 

Велика Британія закупить легкі багатоцільові ракети і частину передасть Україні

Велика Британія підписала контракт на 176 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 227 мільйонів доларів) із компанією Thales, яка займається виробництвом легких багатоцільових ракет Martlet (LMM).

Про це йдеться на сайті міністерства оборони країни. 

Сотні LMM передадуть Україні. Як повідомили у міністерстві оборонних закупівель і промисловості Британії, країна повинна "продовжувати забезпечувати Україну зброєю, а також поповнювати власні запаси"

Крім ракет, Велика Британія також замовила оснащення для наявних і майбутніх засобів протиповітряної оборони британської армії, зокрема, бойові машини Stormer, а також морську протиповітряну ракетну систему Королівського флоту Martlet, розгорнуту з вертольотів Wildcat.  

У повідомленні йдеться, що, при вазі лише 13 кг кожна LMM забезпечує боротьбу з такими загрозами, як дрони, вертольоти, інші літаки та невеликі швидкісні морські цілі.

LMM були вперше випущені з Wildcat у Бенгальській затоці під час розгортання авіаносної ударної групи Королівського флоту в 2021 році.

Виробництво на заводі Thales подвоїлося після конфлікту в Україні, оскільки глобальний попит на засоби протиповітряної оборони зріс.

  • Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі запевнив, що Україна вже скоро отримає раніше обіцяну допомогу.
  • Перед цим Велика Британія та Німеччина підписали спільну оборонну декларацію, в якій зобов’язалися зміцнювати свою оборонну промисловість, європейську безпеку та підтримувати Україну.
  • Тим часом новий командувач армії Британії заявив про трирічну готовність до війни.
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