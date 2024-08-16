Найбільша в світі нафтосервісна компанія SLB розширює свій бізнес у Росії, ‒ Financial Times

Компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, раніше відома як Schlumberger, підписала нові контракти та найняла сотні співробітників у РФ.

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB розширює свою діяльність у Росії після виходу з ринку країни її основних західних конкурентів, пише Financial Times.

SLB, компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, раніше відома як Schlumberger, підписала нові контракти та найняла сотні співробітників у РФ. Раніше її два найбільші конкуренти в США ‒ Baker Hughes і Halliburton ‒ продали свій російський бізнес місцевим менеджерам у 2022 році.

Документи, з якими ознайомилося FT, показують, що в грудні російський бізнес SLB підписав контракт із Всеросійським науково-дослідним геологічним нафтовим інститутом (ВНДГНІ). Угода зобов’язує компанію допомагати росіянам будувати моделі нафтових і газових родовищ, які можуть використовувати для розробки проєктів.

Газета виявила понад 1000 оголошень про роботу, розміщених компанією з грудня, про різноманітні вакансії ‒ від водіїв до хіміків і геологів.

SLB наперед заявляла, що не планує залишати Росію. Але в липні 2023 року компанія повідомила, що “припиняє поставки продуктів і технологій до Росії з усіх об’єктів SLB по всьому світу у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій”.

Російські митні документи показують, що після введення цієї заборони такий імпорт уповільнився до початку вересня. Але, відповідно до них, компанія також продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, залучивши обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, останньої дати доступних записів. З них 2,2 мільйона доларів було заявлено як такі, що були спочатку виготовлені компанією SLB або її дочірніми компаніями.SLB відмовився від коментарів. Особа, близька до компанії, сказала, що імпорт не був “з об’єкта SLB” і, отже, “відповідає публічним заявам SLB і є в межах міжнародних санкцій”.

Постачальники нафтопромислових послуг виконують більшу частину основної роботи для глобальної нафтогазової галузі ‒ від будівництва доріг і прокладки труб до буріння свердловин і перекачування нафти. Але вони також надають доступ до складних технологій, життєво необхідних для підтримки розвідки та розробки складних бурових робіт.

Деякі товари SLB, імпортовані в Росію, належать до тих, з приводу яких уряди інших країн висловлювали занепокоєння: 3,3 мільйона доларів обладнання, відвантаженого з липня, належить до категорій, які можуть підлягати контролю, якщо експортуватимуться з ЄС до країни. Найдорожчі товари в цій категорії ‒ це електричні кабелі та хімікати.

Однак товари надходять із країн, які не застосовують такого контролю. Більша частина потоку імпорту SLB ‒ на 13 мільйонів доларів ‒ надійшла з Китаю, а ще 3 мільйони ‒ з Індії. Найдорожчою одиничною деталлю була “потужна немагнітна бурильна труба” вартістю 1,3 мільйона доларів, яка була доставлена з Китаю.

SLB постачала обладнання деяким з найбільших російських нафтових компаній, включно з Лукойл. У 2022 і 2023 роках вона забезпечила “Лукойл” буровим інструментом і гідропакерами.