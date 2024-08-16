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У Косово наступного року пройдуть перші недострокові парламентські вибори

Останні парламентські вибори в Косово були третіми за три роки.

У Косово наступного року пройдуть перші недострокові парламентські вибори
Президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі
Фото: Вйоса Османі

Сьогодні, 16 серпня, президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі підписала указ про проведення чергових парламентських виборів.

Чергові вибори до Скупщини Республіки Косово мають відбутись 9 лютого 2025 року. 

Президентка Косово доручила Центральній виборчій комісії "вжити всіх необхідних заходів для організації та проведення виборів"

Ці вибори мають стати першими, які відбуваються не достроково.

Наприклад, останні парламентські вибори в Косові відбулися в лютому 2021 року. Вони були третіми за три роки, на них партія діючого голови уряду Альбіна Курті набрала трохи більше 50% голосів.

Таким чином, уряд Курті стає першим, який відпрацює повну чотирирічну каденцію.

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