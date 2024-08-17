Китай вивів у космос групу нових супутників дистанційного зондування “Яогань-43 01” (Yaogan-43 01).

Про це повідомляє news.cgtn.com.

Супутники на орбіту вивела у п’ятницю ракета-носій Long March-4B з Центру запуску супутників Січан у південно-західній провінції Сичуань. Скільки їх ‒ не відомо.

Супутники переважно будуть використовуватися для проведення випробувань нових технологій низькоорбітальних угруповань. Апарати цього сімейства також досліджують земельні ділянки, оцінюють врожайність сільськогосподарських культур і попереджують про стихійні лиха.

Це був 531-й політ ракет Long March.