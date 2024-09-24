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Байден на Генасамблеї ООН пообіцяв підтримувати Україну, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир"

Президент США також наголосив, що "ми не можемо дозволити собі "втому". 

Байден на Генасамблеї ООН пообіцяв підтримувати Україну, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир"
виступ Джо Байдена на Генасамблеї ООН
Фото: скриншот відео

Президент США Джозеф Байден пообіцяв підтримку Україні, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир", і закликав світ не послаблювати допомогу нашій державі.

Таку заяву американський президент зробив під час свого виступу на Генасамблеї ООН, передає "європейська правда".

Байден сказав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії США вирішили не стояти осторонь і разом зі союзниками і партнерами об’єднались задля підтримки України.

"Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але НАТО – більший, сильніший, об’єднаніший, ніж будь-коли раніше", – заявив лідер США.

Байден зауважив, що тепер перед світом стоїть ще один вибір: "Чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації?".

Президент США наголосив, що "ми не можемо дозволити собі "втому". 

"Ми не можемо відвернутись. І ми не послабимо нашої підтримки України – аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", – сказав Байден.

  • Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у США, днями заявив, що партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї по РФ через страх ескалації.
  • Цього місяця Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувалися у Вашингтоні на глобальні теми. Згідно з очікуваннями експертів, лідери мали обговорити стратегію щодо війни в Україні та, можливо, дійти згоди щодо надання нашій державі дозволу на використання зброї для далекобійних атак по Росії. Публічних заяв щодо далекобійності не озвучували.
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