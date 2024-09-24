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Болгарія просить ЄС заборонити імпорт яєць із України

Міністр сільського господарства поскаржився на низькі ціни і великі об'єми імпорту української продукції, що негативно впливає на болгарських виробників.

Болгарія просить ЄС заборонити імпорт яєць із України
продаж яєць, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Болгарія закликала Єврокомісію заборонити імпорт яєць із України.

Як ідеться на сайті болгарського Міністерства сільського господарства і продовольства, глава відомства Георгій Тахов озвучив претензію на засіданні ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства.

Тахов заявив, що на болгарське виробництво серйозно впливає імпорт свіжих яєць для споживання України. За перші шість місяців цього року він сягнув 2618 тонн, що є п'ятикратним зростанням у річному обчисленні. При цьому заявлені імпортні ціни значно нижчі від цін на болгарські яйця, а це чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку.

Міністр пояснив, що захисні заходи, досі прийняті на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць у Болгарії.

Тахов зазначив, що кожна держава стежить за стабільним розвитком бізнес-процесів на своїй території, щоб захистити інтереси сільгоспвиробників. Тому шукатимуть варіант, аби були збережені права болгарських виробників. 

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів", - заявив міністр.

  • Торік низка країн ЄС, серед яких була Болгарія, виступили на заборону імпорту деяких видів агропродукції з України.
  • Восени 2023-го стало відомо, що Софія забороняє ввезення українського соняшника, а вже у грудні Україна оголосила про запровадження ліцензій на експорт агропродукції до Болгарії.
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