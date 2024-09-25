Залежно від пільгової категорії кредитна ставка буде 3% або 7%.

Перший внесок за єОселю можна сплатити у “Дії” сертифікатом єВідновлення.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Тепер українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат єВідновлення, щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою єОселя”, – написав Федоров.

Він розповів, як це працюватиме: наприклад, ви отримали сертифікат на 2 млн грн за знищене житло, але квартира, яку ви хочете придбати, коштує дорожче. Раніше довелося б одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант.

Тепер покрити перший внесок можна сертифікатом єВідновлення, а решту взяти в кредит через єОселю. Залежно від пільгової категорії кредитна ставка буде 3% або 7%.

Нагадаємо, у серпні уряд зменшив перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно. В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме.