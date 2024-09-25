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Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Річківська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Хотінська громада:  здійснено обстріл з використанням 2 БпЛА (2 вибухи) типу «Герань 2», пуск КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронами (3 вибухи), скинув вибухові  пристрої з БПЛА (2 вибухи). 

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (4 вибухи), обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (3 вибухи).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (17 вибухів), в результаті чого поранення отримала цивільна особа. Також завдано обстрілів з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Білопільська громада: 1 міну та КАБ (1 вибух) скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).

Річківська громада: були пуски КАБ (7 вибухів).

Сумська громада: відбувся обстріл з використанням БпЛА (1 вибух), пуск КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Зазначимо, Росія вночі атакувала Україну 8 ракетами і 32 дронами. Захисники збили чотири ракети і 28 БпЛА, а ще чотири безпілотники втрачені локаційно.

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