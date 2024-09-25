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Окупанти вранці скинули два КАБи на Херсон

Постраждав заклад культури у Дніпровському районі міста. 

Окупанти вранці скинули два КАБи на Херсон
Наслідок авіаудару по Херсону
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Вранці 25 вересня окупанти атакували Херсон двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА. 

"Зранку Херсон опинився під ударами російської авіації. Ворог скинув на Дніпровський район дві керовані авіабомби", написав він у телеграмі. 

Через один із ударів постраждав заклад культури,який давно не працює. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, там вирувала пожежа. У сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали вікна.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нещодавно ворог обстріляв центр Херсона.

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