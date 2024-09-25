Окупанти вранці скинули два КАБи на Херсон

Вранці 25 вересня окупанти атакували Херсон двома керованими авіабомбами.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА.
"Зранку Херсон опинився під ударами російської авіації. Ворог скинув на Дніпровський район дві керовані авіабомби", написав він у телеграмі.
Через один із ударів постраждав заклад культури,який давно не працює. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, там вирувала пожежа. У сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали вікна.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нещодавно ворог обстріляв центр Херсона.