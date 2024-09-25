Окупанти вранці скинули два КАБи на Херсон

Вранці 25 вересня окупанти атакували Херсон двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській МВА.

"Зранку Херсон опинився під ударами російської авіації. Ворог скинув на Дніпровський район дві керовані авіабомби", написав він у телеграмі.

Через один із ударів постраждав заклад культури,який давно не працює. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, там вирувала пожежа. У сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі повилітали вікна.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нещодавно ворог обстріляв центр Херсона.