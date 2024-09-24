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На Закарпатті затримали комбата за підозрою у вимаганні грошей з військових за службу у тилу

Наразі комбат під вартою із правом внесення застави. Перевіряєтеся причетність до корупційної схеми інших осіб.

На Закарпатті затримали комбата за підозрою у вимаганні грошей з військових за службу у тилу
Фото: Офіс Генпрокурора

На Закарпатті затримали комбата за підозрою у вимаганні грошей з військових за службу у тилу, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Підполковнику інкримінують факт одержання неправомірної вигоди службовою особою та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України), а його підлеглому – пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 – ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, за 1300 доларів США командир батальйону, який залучив солдата у ролі посередника, мав забезпечити включення іншого підлеглого до переліку військовослужбовців, які залишаються для подальшої служби на території Закарпаття – у тиловій частині. 

Для реалізації цих намірів підполковник намагався підкупити вище керівництво – запропонував 5 000 доларів США за кількох військових. 

Солдата-посередника викрито після отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США, а його керівника – під час передачі 5 000 доларів США хабаря. Обох підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряєтеся причетність до корупційної схеми інших осіб.

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