Зеленський зустрівся з Макроном і президентом Євроради. Говорили про ППО і заморожені активи РФ

Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Із Макроном обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Також ішлося про результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки (Франція є лідеркою відповідної робочої групи).

За словами Зеленського, Франція підготує та оснастить українську бригаду.

Із президентом Європейської ради йшлося про те, як швидше реалізувати рішення про використання доходів від заморожених російських активів, військові потреби та кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України.