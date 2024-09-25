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Порошенко передав військовим детектори дронів, РЕБ, безпілотники і автівки

Вартість вантажу склала 30 млн грн.

Порошенко передав військовим детектори дронів, РЕБ, безпілотники і автівки
Порошенко передав чергову партію допомоги
Фото: eurosolidarity.org

Черговий вантаж для ЗСУ на суму понад 30 млн грн  на фронт відправив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Як повідомляє пресслужба «ЄС», зокрема до військових поїхали детектори дронів «Цукорок», «мавіки», «мольфари» і «хантери», автівки і  РЕБ.

Військові отримали детектори дронів
Фото: eurosolidarity.org
Військові отримали детектори дронів

«Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів. Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових», – заявив Порошенко.

Потреби військових на фронті постійно зростають
Фото: eurosolidarity.org
Потреби військових на фронті постійно зростають

При цьому він зазначив, що кількість заявок від військових зростає, як лавина. 

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