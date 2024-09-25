Порошенко передав військовим детектори дронів, РЕБ, безпілотники і автівки

Черговий вантаж для ЗСУ на суму понад 30 млн грн на фронт відправив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Як повідомляє пресслужба «ЄС», зокрема до військових поїхали детектори дронів «Цукорок», «мавіки», «мольфари» і «хантери», автівки і РЕБ.



Фото: eurosolidarity.org Військові отримали детектори дронів

«Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів. Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових», – заявив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org Потреби військових на фронті постійно зростають

При цьому він зазначив, що кількість заявок від військових зростає, як лавина.