Європейське агентство залізниць допомагатиме "Укрзалізниці" інтегруватися до стандартів ЄС

Укрзалізниця та Європейське агентство залізниць підписали Меморандум про співпрацю.

"Укрзалізниця" та Європейське агентство залізниць (ERA) підписали меморандум про співпрацю, щоб підвищувати інтероперабельність та безпеку залізничного транспорту в Україні.

Як повідомила пресслужба українського перевізника, Меморандум, який встановлює рамки для технічної співпраці, підписав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко та виконавчий директор ERA доктор Йозеф Доппельбауер.

Ця домовленість має прискорити інтеграцію української залізничної системи до європейської транспортної мережі відповідно до європейських стандартів, а також узгодження галузі зі стандартами ЄС.

Меморандум встановлює рамки для технічної співпраці і є продовженням тісних контактів і співпраці між ERA та Укрзалізницею, що розвиваються вже протягом тривалого часу.

Основні напрямки співпраці включають:

Сприяння впровадженню європейського законодавства щодо безпеки та технічних стандартів інтероперабельності (TSI) залізниць в Україні.

Підтримку впровадження Європейської системи управління залізничним транспортом (ERTMS) та інших стандартів залізниць ЄС.

Обмін знаннями та найкращими практиками для полегшення інтеграції України в Єдину європейську залізничну систему.

Співпрацю у сфері рухомого складу, включаючи питання сертифікації, технічного обслуговування та взаємного доступу до інфраструктури.

Як повідомили в "Укрзалізниці", ця співпраця є особливо важливою на тлі очікуваного прийняття нового закону України "Про залізничний транспорт", що стане ключовим для подальшої гармонізації національного законодавства зі стандартами ЄС.

Меморандум також передбачає технічну підтримку у процесі реформування залізничної галузі України, включаючи ініціативи, пов’язані з управлінням безпекою, сертифікацією та транскордонними залізничними операціями.

У липні Європейський Союз заявив про виділення "Укрзалізниці" майже 43 мільйонів євро для вдосконалення залізничної мережі та реалізації євроінтеграційних проєктів.