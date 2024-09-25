Республіканці у Конгресі заявили про початок розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії

Республіканці у США ініціювали розслідування візиту українського президента Володимира Зеленського до Пенсильванії.
Про це йдеться на сайті комітету з нагляду і підзвітності Палати представників.
Голова наглядового комітету Джеймс Комер 25 вересня почав розслідування щодо адміністрації Байдена-Гарріс, яка, на думку республіканців, використала кошти платників податків для перевезення Президента України до Пенсильванії для "участі у передвиборчій кампанії віцепрезидента 2024 року".
Комер затребував документи з Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо можливих зловживань Вашингтона державними ресурсами і вимагає надати всі записи та інформацію про візит.
У Пенсильванії український президент зустрівся з губернатором Джошем Шапіро, відвідав завод із виробництва боєприпасів. Також республіканці пригадали інтерв'ю Зеленського, у якому він розкритикував Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса. У Палаті представників вважають, що це дозволило Зеленському втрутитися у президентські вибори Штатів, оскільки все це передбачало "політичну вигоду" для віцепрезидентки США Камали Гарріс.
- В інтерв'ю The New Yorker Зеленський заявив, що, на його думку, "Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як".
- Президент України, перебуваючи із візитом у США, планував представити свій план перемоги не лише Джозефу Байдену, а й обом кандидатам на пост президента США - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
- За даними Politico, станом на вівторок, за словами співробітника кампанії Трампа, зустрічі з українським президентом у розкладі політика не було.
- Кандидат заявив у понеділок, що Зеленський “дуже сильно” хотів би, аби віцепрезидентка Камала Гарріс перемогла на президентських виборах у США 2024 року.