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Республіканці у Конгресі заявили про початок розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії

Вони вважають, що український президент "втрутився у вибори" США.

Республіканці у Конгресі заявили про початок розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії
Володимир Зеленський на Скрентонському армійському боєприпасному заводі у США
Фото: Офіс президента

Республіканці у США ініціювали розслідування візиту українського президента Володимира Зеленського до Пенсильванії.

Про це йдеться на сайті комітету з нагляду і підзвітності Палати представників.

Голова наглядового комітету Джеймс Комер 25 вересня почав  розслідування щодо адміністрації Байдена-Гарріс, яка, на думку республіканців, використала кошти платників податків для перевезення Президента України до Пенсильванії для "участі у передвиборчій кампанії віцепрезидента 2024 року". 

Комер затребував документи з Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо можливих зловживань Вашингтона державними ресурсами і вимагає надати всі записи та інформацію про візит.

У Пенсильванії український президент зустрівся з губернатором Джошем Шапіро, відвідав завод із виробництва боєприпасів. Також республіканці пригадали інтерв'ю Зеленського, у якому він розкритикував Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса. У Палаті представників вважають, що це дозволило Зеленському втрутитися у президентські вибори Штатів, оскільки все це передбачало "політичну вигоду" для віцепрезидентки США Камали Гарріс. 

  • В інтерв'ю The New Yorker Зеленський заявив, що, на його думку, "Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як". 
  • Президент України, перебуваючи із візитом у США, планував представити свій план перемоги не лише Джозефу Байдену, а й обом кандидатам на пост президента США - Камалі Гарріс і Дональду Трампу. 
  • За даними Politico, станом на вівторок, за словами співробітника кампанії Трампа, зустрічі з українським президентом у розкладі політика не було.
  • Кандидат заявив у понеділок, що Зеленський “дуже сильно” хотів би, аби віцепрезидентка Камала Гарріс перемогла на президентських виборах у США 2024 року.
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