Республіканці у Конгресі заявили про початок розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії

Вони вважають, що український президент "втрутився у вибори" США.

Республіканці у США ініціювали розслідування візиту українського президента Володимира Зеленського до Пенсильванії.

Про це йдеться на сайті комітету з нагляду і підзвітності Палати представників.

Голова наглядового комітету Джеймс Комер 25 вересня почав розслідування щодо адміністрації Байдена-Гарріс, яка, на думку республіканців, використала кошти платників податків для перевезення Президента України до Пенсильванії для "участі у передвиборчій кампанії віцепрезидента 2024 року".

Комер затребував документи з Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо можливих зловживань Вашингтона державними ресурсами і вимагає надати всі записи та інформацію про візит.

У Пенсильванії український президент зустрівся з губернатором Джошем Шапіро, відвідав завод із виробництва боєприпасів. Також республіканці пригадали інтерв'ю Зеленського, у якому він розкритикував Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса. У Палаті представників вважають, що це дозволило Зеленському втрутитися у президентські вибори Штатів, оскільки все це передбачало "політичну вигоду" для віцепрезидентки США Камали Гарріс.