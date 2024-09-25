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У Британії наголосили на необхідності нарощування виробництва зброї для поповнення власних запасів та підтримки України

Міністр збройних сил вважає, що Україна і Захід повинні співпрацювати у виробництві. 

У Британії наголосили на необхідності нарощування виробництва зброї для поповнення власних запасів та підтримки України
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Міністр збройних сил Великої Британії Люк Полард заявив, що західні союзники майже нічого не залишили на своїх складах озброєння, оскільки допомагали Україні. У зв'язку з цим, на його думку, потрібно зосередитися на довгостроковому нарощуванні виробництва між Заходом та Україною, пише Times.

Під час виступу на конференції лейбористів Поллард сказав, що, "більшість західних країн подарували більшість наявних у них ресурсів... тому ми бачимо, як формуються більш міцні торгові відносини". Міністр не уточнив, наскільки вичерпані британські запаси, але сказав, що їх потрібно не лише поповнювати, а й здійснювати надійні постачання в Україну для продовження боротьби.

Люк Поллард
Фото: сайт уряду Великої Британії
Люк Поллард

Раніше українські джерела в оборонному секторі висловлювали побоювання, що Великій Британії більше нічим допомагати.

Поллард сказав, що постачати Україні якомога більше зброї було абсолютно правильно, додавши: "Для цього ми вичерпали власні запаси".

Загальна вартість матеріальних засобів, надісланих в Україну з британських складів, у період з 2021 по 2024 становила 171,5 млн фунтів стерлінгів (205, 2 млн євро). Однак за цей період відбулося різке зниження: зі 130 млн фунтів стерлінгів у 2022-23 до лише 15,9 млн фунтів стерлінгів у 2023-24 роках. Серед наданого Україні – сучасні танки Challenger. Британія була першою країною, яка наважувалася надати деякі види озброєння. 

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