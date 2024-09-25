Німецькі ЗМІ: Росія систематично шпигує у Балтійському та Північному морях під виглядом наукових досліджень

Росія займається систематичним збором інформації про газопроводи, кабелі передачі даних, вітряні парки та військову інфраструктуру в Балтійському морі. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі в рамках міжнародного проєкту "Російські шпигунські кораблі", в якому брали участь німецькі суспільно-правові телеканали NDR та WDR, а також газета Süddeutsche Zeitung. Про результати розслідування журналісти повідомили у вівторок, 24 вересня, пише DW.

За їх даними, Росія використовує для шпигунства за об'єктами критично важливої інфраструктури так звані "дослідні кораблі", оснащені чутливою гідроакустичною та радіолокаційною технікою. Офіційно ці кораблі займаються океанографічними дослідженнями, але насправді більшість із них закріплено за Міноборони РФ або Військово-морським флотом РФ, стверджують автори розслідування.

З початку повномасштабної війни РФ проти України не менше 72 таких кораблів здійснили понад 400 рейсів, зазначають журналісти, які проаналізували, зокрема, понад тисячу повідомлень з російських кораблів, переданих абеткою Морзе, а також супутникові знімки.

Результати розслідування показують, що Північне та Балтійське моря опинилися у фокусі зусиль Росії в галузі шпигунства. Російські кораблі не менше 60 разів робили підозрілі, надзвичайно повільні проходи зигзагоподібною траєкторією, в більшості випадків з вимкненою Автоматичною ідентифікаційною системою (АІС). Такі маневри багаторазово здійснювалися у безпосередній близькості до об'єктів критичної інфраструктури.

На думку експертів, такі методи використовуються для точного виміру об'єктів з метою підготовки до можливих диверсій. У відповідь на запит авторів розслідування глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль заявив про "дуже конкретну" загрозу. За його словами, Росія прискорює темпи, щоб не упустити можливості дій проти Заходу у військовій сфері.

Серед можливих цілей російського шпигунства – район занурення підводних човнів НАТО, вітряна електростанція біля балтійського острова Рюген і газопровід Balticconnector. Через деякий час після підозрілих дій російських кораблів цей газопровід між Фінляндією та Естонією було пошкоджено якорем китайського корабля, естонське слідство заявляло про диверсію. У Північному морі кораблі РФ, мабуть, збирали інформацію про газопровід Europipe з Норвегії до Німеччини, зазначили журналісти.

Дослідницькій групі вдалося одержати підтвердження даних дій Росії від колишнього члена екіпажу дослідницького корабля "Сібіряков". Він заявив про стратегічний інтерес РФ до зарубіжної критичної інфраструктури, оскільки Росія отримає перевагу, знищивши її у разі війни. "Тому пряма функція дослідницьких кораблів – сканувати морське дно та надавати цю інформацію військовим", – пояснив він.

Крім німецьких ЗМІ, у розслідуванні взяли участь журналісти з нідерландської медіакомпанії Pointer, бельгійської VRT, естонської ERR, норвезької NRK та фінської YLE.