Times: німецькі виборці не задоволені тим, як уряд допомагає Україні

Бйорн Хеке, голова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та кандидат до землі Тюрінгія, виступає під час останн

Лише один з десяти німецьких виборців задоволений участю Німеччини в військовій допомозі Україні, пише Times.

Німеччина є другою за кількістю військової та фінансової підтримки України – лише США допомогли більше. ФРН надала українцям озброєння вже на понад 18 млрд євро.

Це – частина того, що канлцер Олаф Шольц назвав Zeitenwende (історичним поворотним моментом) у оборонній та міжнародній політиці ФРН. Ці заходи включають і витрати на власну оборону. Проте є занепокоєння щодо вичерпання проєкту через зростання політичних та економічних складнощів.

У східній Німеччині дві третини виборців хотіли би припинити постачати українцям озброєння. Загалом 40% опитаних виборців "дуже не задоволені" тим, яку роль відіграє німецький уряд у війні в Україні. Найбільший рівень незадоволення, 65%, у виборців проросійської AfD. У шольцової партії SPD не задоволених виборців більше чверті – 26%. Але при цьому задоволені і дуже задоволені політикою ФРН відносно війни в Україні 17% і 4% виборців партії Шольца.

Фото: Times Ставлення до врегулювання кризи німецьким урядом у контексті війни в Україні за партійними перевагами

Директор аналітичного центру "Ініціатива демократичної стратегії" (DSI) Бенджамін Талліс вважає, "Шольц і [його міністр фінансів Крістіан] Лінднер вже скоротили підтримку України у спосіб, який є справді безрозсудним, коли йдеться про європейську безпеку. Тепер Шольц намагається використати державні вибори як привід, щоб підштовхнути Київ до переговорів і, ймовірно, для подальшого скорочення підтримки".

Ще одне дослідження настроїв виборців проводив інший аналітичний центр, D Part.

Союзники Шольца стверджують, що він дотримувався "середнього курсу" з метою надати Україні якомога більше допомоги, не провокуючи надмірно Росію та не надто засмучуючи пацифістський елемент німецького електорату. Однак у цьому процесі дослідження показує, що він зумів відштовхнути майже всіх: виборців, які вважають, що він мав зробити більше, виборців, які хочуть миру з Кремлем, і виборців, які розриваються між обома сторонами.

Загалом дослідження показало, що 11% опитаних були задоволені тим, як уряд впорався з кризою в Україні, тоді як 67% були не задоволені.

Лише 32% заявили, що хочуть, щоб ЄС надав Україні "значно сильнішу" підтримку, а 41% – проти.