Wall Street Journal: США "не вражені" планом перемоги Зеленського

Офіційно план ще не презентували, але американські чиновники кажуть, що очікували іншого.

Володимир Зеленський виступає під час “Саміту майбутнього” у штаб-квартирі ООН 23 вересня 2024 року

За даними газети Wall Street Journal, адміністрація президента США стурбована відсутністю комплексної стратегії у так званому плані перемоги України, який Володимир Зеленський привіз до американського колеги Джо Байдена. Посадовці на умовах анонімності розповіли, що цей план є не більш ніж переукомплектованим запитом на додатку зброю та зняття обмежень на дальні удари по військових цілях у Росії.

Презентувати план Джо Байдену український президент збирався 26 вересня, на двосторонній зустрічі в Білому домі. Тоді будуть зрозумілі всі деталі пропозиції.

"Але високопоставлені американські та європейські посадовці, обізнані з загальною схемою плану, кажуть, що він не пропонує чіткого шляху для перемоги", – йдеться у матеріалі.

Один з таких посадовців сказав журналістам, що він "не вражений, там не так багато нового".

З деталями плану знайомили головних помічників Байдена. За даними газети, вони сподівалися почути "щось відчутне", що адміністрація Байдена могла б підтримати.

План України широко охоплює потреби на полі бою, політичні зміни всередині країни та економіку, розповів у вівторок високопоставлений чиновник Держдепартаменту. Але американські та європейські офіційні особи заявили, що найбільш пропрацьовано частиною плану є запити, пов’язані зі зброєю, тоді як решта ключових елементів мають менше конкретики.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав план "дуже конкретним і чітким", але лише сказав, що "він містить і військову, і дипломатичну частини, і перспективи подальшої економічної вигоди".

За словами фінського президента Стуббе, центральною частиною плану є саме дозвіл на далекобійні удари. На тому, що вже давно настав час для такого дозволу, говорили європейські лідери, зокрема прем'єрка Данії і міністр закордонних справ Польщі. А от німецький канцлер Олаф Шольц цілком підтримує позицію США щодо того, аби не дозволяти бити по Росії західною зброєю.

План перемоги

Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати Байдену, Володимир Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а цього тижня Володимир Зеленський поїхав презентувати його.

Окрім Байдена, ознайомити з планом Україна хоче кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес. Після цього деталі плану мають оприлюднити.

Український президент вважає, що план перемоги може серйозно посилити позиції України: "Якщо партнери підтримають його, він точно полегшить примус Росії до дипломатичного закінчення війни".

Загалом план складається із п'яти пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.