Китай заявив, що понад 60% деталей в російській зброї виготовлені в західних країнах, зокрема США

Представник китайського посольства припустив, що більшість компонентів зброї іноземного виробництва, які використовує Росія, походять із США або від її західних союзників.
Про це повідомляє Newsweek.
Таким чином речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу відреагував на українську заяву, що більше половини знайдених нею частин російського озброєння іноземного виробництва походять з Китаю та через нього.
“Китай не постачає зброю жодній із сторін конфлікту та суворо контролює товари подвійного призначення, що отримало широке визнання міжнародної спільноти. Нормальна торгівля між Китаєм і Росією є відкритою, відповідно до правил СОТ і ринкових принципів, і не спрямована на треті сторони”, – сказав Лю Пенгу.
Він додав, що помітив дані, які свідчать про те, що понад 60% компонентів зброї та предметів подвійного призначення, імпортованих Росією, надходять із західних країн, таких як США.
“Сам президент Зеленський також зазначив про це у своєму виступі”, – підкреслив речник китайського посольства.
Приблизно 60% імпортних компонентів, знайдених у російській зброї в Україні, надходять через Китай, повідомив радник президента України Владислав Власюк.
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Генпрокурор Костін заявив, що російські ракети та безпілотні літальні апарати містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.
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Український аналіз Х-101 у січні виявив 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети. Два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта ‒ американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.
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Усі товари переважно призначені для цивільного використання ‒ деякі досить старі. Аналіз російських документів, який провело Financial Times, демонструє, як російські компанії в 2023 змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що використовувалися Х-101, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. Хоча у документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були вироблені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.
Ракета Х-101, якою росіяни 8 липня поцілили у київську дитячу лікарню “Охматдит”, базується на західних компонентах, що свідчить про успіх Кремля в ухиленні від санкцій.