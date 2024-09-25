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Ізраїль розгорне на півночі країни дві резервні бригади для боротьби з "Хезболлою"

Це захистить Ізраїль і дозволить жителям півночі повернутися до своїх домівок.

Ізраїль розгорне на півночі країни дві резервні бригади для боротьби з "Хезболлою"
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю розгорне на півночі країни ще дві резервні бригади військових для боротьби терористами "Хезболли".

Про це йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Згідно з оцінкою ситуації, ЦАХАЛ залучає дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному плацдармі", — йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ додали, що розгортання додаткових бригад дозволить продовжити боротьбу з терористичною організацією "Хезболла", захистити Ізраїль і створити умови для повернення жителів півночі країни до своїх домівок.

Загострення бойових дій між Ізраїлем і Ліваному

  • Ліван одразу підтримав напад ХАМАС на ізраїльтян і фактично вступив у війну 8 жовтня 2022. Однак бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем інтенсифікувалися у серпні вересні.
  • На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. 10 серпня Ізраїль ліквідував ліванського топбойовика, а потім вдарив по південній частині країни. Ліван завдав удару у відповідь. Протягом місяця були взаємні атаки.
  • Минулого тижня воєнне протистояння між Ізраїлем і ліванської "Хезболлою" загострилося на тлі масових вибухів пейджерів у бойовиків. Під час першої хвилі вибухів цілями стали приблизно тисячі членів шиїтської ісламістської організації “Хезболла” – від рядових бійців до лідерів.
  • Після цього з територію Лівану по Ізраїлю запустили ракети, ізраїльтяни стали бити у відповідь.
  • Згодом відбулася друга хвиля вибухів, що торкнулася рацій і радіоприймачів.
  • Позавчора Ізраїль провів масштабну атаку на цілі "Хезболли" в Лівані: бив по складах боєприпасів і бойовиках. Ліван заявив про 500 жертв, зокрема дітей та жінок, і близько 1600 поранених. Ізраїль стверджує, що попереджав місцевих перед атаками – про це свідчили й самі ліванці, які отримали повідомлення на мобільні телефони. Удари Ізраїль продовжив і учора. Тисячі ліванців намагалися виїхати подалі від місць ударів. 
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