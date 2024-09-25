Ізраїль розгорне на півночі країни дві резервні бригади для боротьби з "Хезболлою"

Це захистить Ізраїль і дозволить жителям півночі повернутися до своїх домівок.

Армія оборони Ізраїлю розгорне на півночі країни ще дві резервні бригади військових для боротьби терористами "Хезболли".

Про це йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Згідно з оцінкою ситуації, ЦАХАЛ залучає дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному плацдармі", — йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ додали, що розгортання додаткових бригад дозволить продовжити боротьбу з терористичною організацією "Хезболла", захистити Ізраїль і створити умови для повернення жителів півночі країни до своїх домівок.

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