​Мільярдерка за спиною

LB.ua публікує скорочений переклад тексту про мільярдерку, яка відіграватиме важливу роль в адміністрації Гарріс у випадку її перемоги на виборах.

За останні двадцять років Лорен Пауелл Джобс, вдова Стіва Джобса , стала важливою довіреною особою Камали Гарріс. Чинна віцепрезидентка США отримувала від Джобс, чиї статки сягають 11 мільярдів доларів, кошти на виборчі кампанії, консультації та поради. Під час цьогорічної президентської гонки найбагатша жінка Кремнієвої долини зіграла приховану, але ключову роль, допомігши вивести президента Байдена з перегонів. Вона також має надзвичайний вплив на потенційну адміністрації Гарріс, стверджує The New York Times .

Фото: EPA/UPG Лорен Пауелл Джобс, засновниця і голова Emerson Collective, представляє віце-президентку США Камалу Гарріс перед її виступом на Дев'ятому саміті Америки в Лос-Анджелесі, 7 червня 2022 р.

Родом з Кремнієвої долини

59-річна Камала Гарріс і 60-річна Лорен Джобс знайомі щонайменше двадцять років: Джобс пожертвувала 500 доларів на першу кампанію Гарріс, коли та балотувалася на посаду окружного прокурора Сан-Франциско в 2003 році. Наступного року вони взяли участь у “Марші за життя жінок” у Вашингтоні.

Жінки провели наступні два десятиліття, обертаючись серед еліти Кремнієвої долини. Вони відвідували сімейні заходи одне одного: Лорен Джобс була однією з приблизно 60 осіб, які відвідали весілля Гарріс і Емгофа в 2014 році, також Джобс цього року запросила Гарріс на весілля свого сина Ріда.

Попри те, що кар’єра Гарріс привела її до Сакраменто та Вашингтона, вони разом їздили в особисті поїздки, причому Гарріс іноді літала на приватному літаку Джобс. Коли вони опиняються в одному місті, вони віддають перевагу обідам один на один, одного разу їх бачили за розмовою з Рупертом Мердоком.

Сьюзі Томпкінс Буелл, філантропка із Сан-Франциско, яка є близькою до обох жінок, згадала вираз обличчя Лорен Джобс, коли Камала Гарріс виступала під час її присяги як генерального прокурора в 2011 році.

“Я спостерігала, як вони цінували одне одного в кімнаті, повній багатьох людей — Лорен так гордо дивилася на Камалу, коли вона говорила, і просто бачила це велике почуття вдячності та гордості”, — сказала вона.

У 2017 році Лорен Джобс погодилася на рідкісне інтерв’ю на сцені технічної конференції. Вона взяла з собою Камалу Гарріс і зробила інтерв’ю подвійним.

Фото: скрин відео Під час інтерв'ю для Code Conference stage.

Це був початок правління адміністрації Трампа, але журналістка жартома запитала Лорен Джобс, чи планує вона балотуватися в президенти у 2020 році, та вказала на Камалу Гарріс, сказавши: “Я голосую за неї”.

Повторна поява Джобс у громадському та політичному житті після смерті її чоловіка від раку в 2011 році була обережною та свідомою. Вона почала робити більші політичні пожертви та лобіювати питання освіти.

Коли Гарріс балотувалася у Сенат, Джобс організувала для неї серію заходів зі збору коштів, у тому числі кілька у себе вдома. У 2016 році вона провела ніч виборів, святкуючи обрання Камали Гарріс до Сенату.

У 2017 році Джобс придбала The Atlantic (один з найстаріших і найреспектабельніших журналів США) і тому дещо дистанціювалася від політики. Серед іншого, вона відмовилася суттєво допомогти Камалі Гарріс на праймеріз президента в 2019 році.

Доленосні дебати

Лорен Джобс дев'ять разів відвідувала Білий дім Байден-Гарріс, при цьому її ставлення до Байдена було радше стриманим через його погляди, які вона вважала антитехнологічними. Вона також висловлювала розчарування через ворожу, на її думку, риторику президента щодо багатих та Кремнієвої долини. Натомість мільярдерка докладала зусиль, щоб захищати Гарріс від критики у перші роки її перебування у Білому домі.

Фото: Haiyun Jiang/The New York Times Лорен Пауелл Джобс дев'ять разів відвідувала Білий дім, у тому числі у 2022 році, щоб отримати Президентську медаль Свободи від імені Стіва Джобса.

Після катастрофічних дебатів Джозефа Байдена проти Дональда Трампа Лорен Джобс висловила своє занепокоєння іншим великим донорам від Демократичної партії щодо здатності чинного президента виграти вибори. Один із її помічників, Девід Сімас, колишній співробітник президента Обами, який керує її політичними дослідженнями, передав результати соціологічних досліджень щодо дебатів іншим донорам. Декотрі з них сказали, що ці дослідження вплинули на їх мобілізацію проти президента Байдена.

Оскільки Джо Байден наполягав на тому, що він не вийде з перегонів, Камала Гарріс провела непублічні консультації щодо варіантів розвитку подій. Серед тих, до кого вона звернулася за порадою, була й Лорен Джобс.

Роль в адміністрації Гарріс?

Гарріс і Джобс десятиліттями говорили про проблеми бути жінками в очах громадськості — і тепер мільярдерка може допомогти їй стати першою президенткою США. Вона розмовляла з іншими жінками-лідерами в галузі технологій і закликала їх публічно підтримати Гарріс. І її команда розповсюдила іншим мегадонорам список із 17 рекомендованих організацій, що підтримують Гарріс, яким вони можуть робити пожертви. Сама Джобс пожертвувала мільйони на кампанію демократки.

Друзі Джобс давно думали, що вона, можливо, захоче піти в політику. Дехто припускає, що вона захоче отримати офіційну роль в адміністрації, наприклад, посаду міністра освіти, оскільки як філантроп концентрувалася саме на реформуванні цієї галузі. Інші сподіваються, що вона просто використає свій вплив на Гарріс, підштовхнувши її підтримати жорсткіші заходи боротьби зі зміною клімату.