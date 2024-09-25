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ЗМІ: на підприємстві німецького політика з AfD в Білорусі експлуатували працю в'язнів режиму Лукашенка

Праця не була примусовою, але за неї мало платили.

ЗМІ: на підприємстві німецького політика з AfD в Білорусі експлуатували працю в'язнів режиму Лукашенка
Агітація за Дорнау
Фото: відкриті дані

На білоруському підприємстві німецького політика Йорга Дорнау, що є членом проросійської партії AfD, використовували працю ув'язнених за політичними статтями. Про це з посиланням на незалежне місцеве медіа Reform.news пише Politico.

Дорнау володіє в Білорусі агрокомпанією, що спеціалізується на вирощуванні цибулі – "Цибулька-Бел". За даними журналістів, він уклав угоду з місцевим Центром ізоляції правопорушників, щоб працевлаштувати туди білорусів, засуджених за політичні "злочини".

Один з таких працівників розповів, що сортував цибулю за приблизно 5 євро на день (229 гривень). Його засудили в лютому цього року за поставлений в соцмережі лайки.

Під час роботи він мав лише сніданок о 7, а далі працював без їжі й води аж до кінця робочого дня о 8 вечора. За роботою спостерігав наглядач, від якого залежало, чи отримає працівник оплату. Праця, за його словами, примусовою не була, а гроші мали йти на утримання СІЗО. Дорнау принаймні один раз відвідав свою плантацію цибулі, щоб особисто побачитися зі своїми співробітниками.

"Одного разу приїхав на своїй машині з німецькою реєстрацією. Зайшов у шелтер, де ми разом із найманими працівниками збирали цибулю", – сказав в'язень.

Дорнау не відповів на численні запити POLITICO про коментар.

Дорнау з 2019 року представляє ультраправу популістську партію AfD у парламенті Саксонії у східній Німеччині та має бізнес у Білорусі. Минулого місяця парламент Саксонії зобов’язав Дорнау сплатити штраф у розмірі 20 862 євро за те, що він не розкрив свою причетність до "Цибулька-Бел". Компанію зареєстрували в Білорусі в жовтні 2020 року.

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