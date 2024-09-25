Іран веде переговори про відправку російських ракет хуситам, – Reuters

Хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року. Переговори щодо надання десятків ракет із радіусом дії близько 300 км тривають.

Іран є посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі протикорабельних ракет. Це свідчить про поглиблення зв’язків Тегерана з Москвою.

Про це виданню Reuters повідомили західні та регіональні джерела.

Зазначається, що поки що Росія ще не вирішила передати ракети P-800 «Онікс», які дозволять бойовикам точніше уражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу для американських та європейських військових кораблів.

Двоє регіональних чиновників, які обізнані із деталями переговорів, стверджують, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року і що переговори щодо надання десятків ракет із радіусом дії близько 300 км тривають. Також зустрічі заплановані на найближчі тижні.

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у травневій аварії гелікоптера.

Американський чиновник відмовився назвати, які конкретно системи можуть передати, але підтвердив, що Росія обговорює постачання ракет хуситам. Він назвав такий розвиток подій "дуже тривожним".

Одним із мотивів Москви у озброєнні хуситів є ймовірність того, що західні держави можуть вирішити дозволити Україні використовувати їхню зброю для удару далі по території Росії.

Високопоставлений американський чиновник зазначив, що американські політики вже обговорювали переговори Росії та хуситів зі своїми саудівськими колегами під час візиту до Саудівської Аравії влітку. Також Вашингтон порушив це питання з Москвою. Саудівці також передали свою стурбованість безпосередньо росіянам.

У виданні зазначили, що Росії потрібна буде допомога з технічними аспектами доставки ракет, зокрема є проблемою доставки та налаштування обладнання до того, як Штати їх виявлять і знищать.